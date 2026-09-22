Nell'esaltare le possibilità offensive dell'Inter, il Corriere dello Sport punta oggi l'accento sulle prestazioni di Marcus Thuram, in particolare sull'ultima all'Olimpico contro la Roma. "A prendersi la copertina è stato l’argentino, autore dei due gol, ma Thuram con le sue giocate ha letteralmente messo in moto l’Inter e dato costante filo da torcere alla difesa giallorossa. L’assist per il primo gol nerazzurro è soltanto una delle giocate che hanno impreziosito la sua prestazione. Nel finale, prima di lasciare il campo, ha anche sfiorato una rete clamorosa: l’idea di colpire in controtempo Svilar con un tocco da biliardo dalla media distanza certifica che i campioni sono tali prima per la brillantezza del loro pensiero che per la tecnica di cui dispongono".

L'attaccante è però rimasto fuori dalle convocazioni del ct francese, Zinedine Zidane. "Non tutti i mali vengono però per nuocere: escluso dal ct, avrà modo in ogni caso di lavorare ad Appiano Gentile per recuperare il cento per cento della forma. Gli servirà più avanti per essere ancora più incisivo con l’Inter, ma anche per cercare con maggiore forza uno spazio nella sua Francia. Dovesse garantire un apporto costante sarebbe più facile anche far decollare i dialoghi per il rinnovo del contratto che presto avanzeranno tra le priorità nell’agenda di Dario Baccin".