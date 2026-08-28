Poco più di 24 ore alla sfida tra Inter U23 e Altamura, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C. Entrambe hanno vinto all'esordio, rispettivamente contro Catania e Monopoli. Nei pugliesi, fino a pochi minuti fa, c'era anche un cognome che per i tifosi nerazzurri è decisamente familiare: Suazo.

Il figlio dell'ex Cagliari e Inter, David Edoardo, militava infatti nella squadra di Memushaj. Oggi pomeriggio è arrivata però la risoluzione consensuale del contratto che legava le parti. Il club ha comunicato la notizia con questo comunicato: "L’Altamura S.S. comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore classe 2005 David Edoardo Suazo. La società ringrazia Suazo per il lavoro svolto in questi anni con i colori biancorossi e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera. Grazie".