Dopo la speciale reunion dello scorso anno, una sorta di edizione zero che il 18 gennaio 2025 ha richiamato a Rimini tanti ex compagni, amici e familiari di Gianluca Vialli per una giornata densa di appuntamenti all’insegna dei ricordi e degli omaggi, nasce il Primo Premio Gianluca Vialli. L’evento - patrocinato da AIC, AIAC Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso e con media partner quali Rai Sport e Radio TV Serie A - è stato presentato oggi martedì 22 settembre nella Sala di Palazzo Valina alla Camera dei Deputati, è organizzato dall’Associazione culturale Weplay e si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre ancora a Rimini. Lì dove, nel 1982, allo stadio Romeo Neri un giovanissimo Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese diede spettacolo segnando un gol e sfornando un assist nella stagione della sua esplosione.
I diversi appuntamenti vedranno protagonisti tantissimi ex compagni di squadra della Sampdoria dello storico scudetto 1991, della Juventus, le Parma Legend e rappresentanti istituzionali della Lega Calcio Serie A, Serie B e dei diversi enti territoriali. Il momento clou, la consegna degli straordinari premi realizzati dal prestigioso maestro orafo Gerardo Sacco, si terrà martedì 6 ottobre alle 18.30 con la conduzione del vice direttore di Rai Sport Massimo Proietto nella cornice del Cinema Fulgor, sala in cui un altro grandissimo maestro come il Premio Oscar Federico Fellini si intrufolava da bambino per vedere i suoi primi film trasformata dal Comune di Rimini in una vera bomboniera sotto la regia dello scenografo Dante Ferretti.
I premiati
Sette le categorie individuate per un Premio che intende “celebrare la memoria di Gianluca Vialli e i valori di sport, rispetto, impegno e coraggio che ha saputo trasmettere, in particolare alle giovani generazioni” e questi i calciatori, tecnici ed esperti di comunicazione che saranno a Rimini a riceverli:
Premio Legend Roberto Mancini
Premio Goleador Pio Esposito (Inter)
Premio Amico del cuore Fabrizio Ravanelli
Premio giovane talento Serie B Adin Licina (Cremonese)
Premio giovane talento Serie C Giacchino Barranco (Vis Pesaro)
Premio giornalismo sportivo Alessandro Antinelli (Rai Sport)
A questi si aggiunge un Premio Top Coach che sarà svelato nell’occasione
Momento storico
“Non vediamo l’ora di accogliere a Rimini un appuntamento che celebra il grande calcio e i suoi protagonisti nel ricordo di Gianluca Vialli, campione straordinario dentro e fuori dal campo. Tre giornate che uniranno sport, spettacolo e solidarietà e vedranno in Romagna tanti grandi sportivi del presente e del passato del calibro di Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli e di tanti ex compagni di Sampdoria, Juventus, Parma e Nazionale per rendere omaggio all’uomo, all’atleta e ai valori che ha saputo rappresentare. Come Regione Emilia Romagna siamo orgogliosi di accogliere e sostenere questo grande momento’’ commenta l’assessora allo sport e al turismo della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni.
“Gianluca Vialli è stato uno di quei rari campioni capaci di andare ben oltre il risultato sportivo. Certamente si successi sul campo sono stati tantissimi e ha fatto appassionare tanti tifosi, ma credo che il suo risultato più bello sia stata la sua straordinaria umanità, che è arrivata ben prima del difficile momento della malattia: Gianluca Vialli è sempre stato un campione ammirato da tutti, al di del tifo e dell’appartenenza calcistica. Siamo dunque particolarmente contenti di ospitare questa prima edizione di un Premio che porta il suo nome: sarà una bellissima occasione per tanti suo amici di incontrarsi nella nostra città e celebrarlo con valori di amicizia, solidarietà e inclusione. Ringrazio la famiglia Vialli, gli organizzatori e tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile la nascita di questo Premio nella città di Rimini” aggiunge il sindaco Jamil Sadegholvaad.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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