Davvero in pochi si sarebbero aspettati un impatto talmente significativo di Leonardo Balerdi sul gioco della Roma. L'argentino, entrato a Trigoria in punta di piedi, è già un punto di riferimento al centro della difesa al punto che Gian Piero Gasperini lo ha confermato anche contro l'Inter sabato scorso, pur avendo recupeerato Evan Ndicka.

Una volta arrivato in Argentina per rispondere alla convocazione della Nazionale, il centrale ex Marsiglia ha risposto alle domande dei cronisti sul posto, che gli hanno chiesto del recente confronto diretto con il connazionale e compagno di Seleccion, Lautaro Martinez: “Lo conoscevo già, quindi sapevo che sarebbe stato complicato… E infatti lo è stato. Ma è stata una bella partita contro l’Inter”, le sue parole a Cadena 3 Rosario.