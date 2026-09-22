Nonostante fosse ai box nelle ultime partite di Serie A per un problema fisico, Oumar Solet resta sicuramente uno dei giocatori più importanti e significativi dell'Udinese. Oggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel corso dell'evento di presentazione della nuova maglia dei friulani durante la Fashion Week.

Ha iniziato: "È difficile per un allenatore non avere tutti i suoi giocatori. Anche gli altri però sono forti e tutti crediamo molto nella squadra. Dobbiamo essere come lo scorso anno, sappiamo che possiamo farlo. Ora guardiamo avanti e ci concentriamo sul lavorare ancora di più. Non vedo l'ora che arrivino le prossime partite". In estate il nome del francese era stato accostato anche all'Inter. Sui rumors di mercato ha detto: "Sono concentrato sull'Udinese. Non voglio ascoltare i rumors che escono, per me la cosa più importante è fare bene qui il mio lavoro e lascio che sia il campo a parlare per me".