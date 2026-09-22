Questi sono i giorni di Andy Diouf. Il francese, dopo essersi preso la fascia destra dell'Inter, si è guadagnato una convocazione da Zinedine Zidane in Nazionale ed è pronto a esordire con la maglia dei Bleu, pur sapendo che probabilmente lo farà da terzino sinistro. Poco importa, quello che conta è essersi guadagnato questa grande occasione. La Gazzetta dello Sport, rimanendo sul pezzo, ha parlato dell'ex Lens con Sebastien Pendola, direttore tecnico del Garenne-Colombes, dove Andy ha giocato dal 2009 al 2012.

Il primo ricordo di Diouf?

“Aveva nove anni. Calciava al volo col sinistro e infilava la palla sotto al sette: mi impressionò. Ha sempre avuto il calcio nei geni: suo padre e i suoi fratelli maggiori hanno giocato, lui faceva la differenza sotto età. Era una spanna sopra gli altri. Andava veloce, leggeva il gioco in anticipo e giocava per vincere, sempre. Non è scontato a quell’età”.

Anche all’ora faceva l’esterno?

“In realtà… giocava ovunque. In mezzo al campo si trovava meglio, quello sì, ma correva così tanto che non era raro vederlo da tutte le parti a rincorrere gli altri. Mi vengono in mente diversi momenti in cui andava a recuperare la sfera e poi ribaltava l’azione: glielo dicevo sempre…”.

Un aneddoto di quegli anni?

“Un giorno giocammo contro una squadra forte dell’hinterland parigino. Stavano dominando, e noi subendo. I bambini erano tutti a terra, stremati e anche disillusi. Andy invece no. A cinque minuti dalla fine, consapevole della superiorità degli avversari, correva come un forsennato per tutto il campo. Chiuse la partita con gli occhi lucidi: erano lacrime di fatica”.

Ormai è diventato un esterno: che ne pensa?

“Un’ottima scelta. Sta facendo la differenza anche in un ruolo non suo, può solo migliorare”.

E dell’idea di Zidane di farlo giocare terzino?

“Interessante. Andy ha le qualità dell’esterno moderno: scatti brevi, transizioni veloci, tecnica. Anche questa è un’ottima scelta. Sono curioso di vederlo all’opera”.

Un’immagine per descriverlo?

“Il suo sorriso che aveva mentre giocava. Trasmetteva agli altri la sua positività. Vederlo giocare in A e in Nazionale mi riempie d’orgoglio. Era il nostro Forrest Gump”.