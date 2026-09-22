"Sandro Mazzola era un campione da giocatore di calcio. Ma era anche una bravissima persona. Se ti occorreva qualcosa, era sempre pronto ad aiutare. Era molto amichevole, familiare, trattava tutti benissimo". E' il ricordo del "Baffo" che fa oggi Aristide Guarneri su Tuttosport.

"Suo papà era una leggenda del calcio - dice ancora Guarneri -, ma Sandro ha camminato con le proprie gambe e si è fatto un nome da solo, diventando quel campionissimo di cui parlavo prima. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Sandro era un leader, diciamo così, gentile, non faceva pesare il suo status ed era amico di tutti. Poi in campo era incredibile. Per me avrebbe potuto pure ricoprire qualsiasi ruolo di attacco. Poteva fare la mezzala avanzata, perché era molto rapido e veloce, ma pure il centravanti. E poi aveva una tecnica".

"Capitava ci trovassimo tutti per degli eventi dei festeggiamenti a Milano, in particolare al ristorante di Zanetti, erano sempre belle occasioni - dice ancora il vecchio stopper della Grande Inter - E' stato un amico e un compagno leale. Spero che si riposi bene, sicuramente rimarrà nella leggenda dell'Inter".