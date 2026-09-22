Appuntamento con la storia questa sera per l'Inter Women, impegnata nella prima giornata della UEFA Women's Champions League contro il BK Häcken FF. Si giocherà allo stadio Brianteo di Monza, con fischio d'inizio alle ore 18.45. Un evento per cui il club milanese ha chiamato a raccolta i tifosi nerazzurri per stare al fianco delle ragazze di David Sassarini. Anche con un incentivo particolare: tutti quelli che acquisteranno un biglietto per Inter-BK Häcken FF e accederanno regolarmente allo stadio il giorno della partita, infatti, potranno partecipare a una fase di vendita dedicata per il derby Inter-Milan della prima Squadra Maschile, in programma a San Siro nel weekend del 14 febbraio 2027 (data e ora da confermare).