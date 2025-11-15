Altro che la scusa del derby ancora lontano o di dover 'ripiegare' su temi parapallonari! Lo scrivente deve proprio fare ammenda per quanto precisato all'inizio del post precedente. Perchè è come se, nel frattempo, gli fosse saltata una mosca al naso o, peggio, entrato un calabrone proprio nelle mutande (perdonate l'esplicito richiamo all'underwear!). C'era dunque un argomento che - per quanto 'scoperto' solo in itinere ed autonomamente da chi scrive - avrebbe meritato tutti i riflettori: l'inadempienza vaccinale di (SOLO) alcuni dei giocatori dell'Atletico Madrid ai fini della loro convocazione per un'amichevole dell'Albiceleste, ben spesata, da disputarsi in un paese della lontana Africa sudoccidentale: l'Angola.
Col senno di ciò che si andrà tra poco ad evidenziare, non ci si può non chiedere a cosa servirebbe dedicarsi col massimo zelo nell'istruire una certa profilassi o a farsi tanto scrupolo per rispettare un preciso protocollo (medico) se poi non si trova scritto in nessun bugiardino - ecco, appunto... - che la società nerazzurra debba fare 'giurisprudenza' anche in tema sanitario. Nel senso che, nella fattispecie africana, 'solo' Lautaro Martinez - unitamente agli altri 2 connazionali del Como Nico Paz e Perrone - aveva espletato per tempo l'iter vaccinale contro la febbre gialla, prima di imbarcarsi per la trasferta a Luanda, capitale angolana.
No, perché degli eventi agonistici capitati ai nerazzurri nell'ultimo anno solare - in cui un determinato risvolto normativo o mediatico ha finito per diventare un precedente - si sarebbe ormai perso il conto: tra audio VAR inizialmente spariti e poi ricomparsi miracolosamente a campionato deciso; tra altri rimasti invece inascoltati perché mai venuti alla luce; tra certi contatti portiere/attaccante declinati con verbi grotteschi - tipo il famoso '"sfioricchiare" - solo per giustificare il penalty contro l'Inter; tra arbitri renitenti alla 'leva' partenopea, dunque abili ed arruolabili come varisti in una gara decisiva di una rivale diretta per lo scudetto; tra rigori decretati dall'assistente con (insaputa) vista laser ed altri invece non assegnati da un sestetto di esperti guerci od orbi del tutto.
E come se tutto ciò non fosse ancora bastato, ecco doversi ora sciroppare pure quest'altra assurda sperequazione tra convocati con l'Albiceleste che - tradotta in numeri - avrà comportato un trasferimento aereo di Lautaro e soci lariani di oltre 12.000 km, A/R, per un totale di poco meno di 30 h di volo complessive: viaggio 'esentato', invece, ad altri giocatori connazionali. Robetta, si direbbe, facendo finta di dimenticare tutti gli aspetti collaterali! Giusto per la precisione, si fa presente che - per comodità di calcolo - i numeri citati sono riferiti al volo Milano-Luanda, mentre, in realtà, la comitiva argentina si sarà imbarcata per l'Africa, di sicuro, dall'aeroporto spagnolo più vicino ad Algorfa (Alicante), località che era stata prescelta per il ritiro dell'Albiceleste.
Ma si torna subito al nocciolo della questione ed a quanto si sarebbe 'scoperto'. Ammesso e non concesso che nella Liga spagnola sia in vigore un unico protocollo vaccinale per le eventuali trasferte extraeuropee dei giocatori, allora non si capisce come il difensore centrale Foith del Villareal e il trequartista Lo Celso del Real Betis - 2 club della stessa Liga in cui gioca anche l'Atletico Madrid... - abbiano fatto a completare regolarmente il ciclo vaccinale prima di imbarcarsi sul volo per l'Africa. Ma si resta ancora di più sconcertati per un aspetto che nessun cosiddetto organo di informazione - causa cialtronaggine, omertà collusiva(?) o chissà cos'altro (impegni pregressi tipo partita a calcetto, sfida di padel, visita all'amante?) - s'è preso la briga di approfondire. Ossia che i convocati nell'Albiceleste che militano nell'Atletico Madrid comprendessero altri 2 giocatori: Nico Gonzales e Almada che, invece, avevano espletato per tempo gli obblighi vaccinali. Ma allora come è stato possibile che i 5 convocati argentini - i 2 precitati più gli altri 3 lasciati a casa (Molina, Julian Alvarez e Giuliano Simeone), pur in forza allo stesso club - abbiano seguito una profilassi vaccinale con tempistiche e/o in strutture sanitarie differenti?
Poi, ovviamente, sarà solo una mera coincidenza che fra i 3 argentini rimasti a Madrid ci fossero non solo 2 titolari inamovibili, ma proprio 2 pezzi da 90 dell'Atletico come J. Alvarez e Giuliano Simeone, terzogenito del Cholo, il tecnico che allena i madrileni? Non occorre neanche adombrare smaccate furberie (nell'ottica degli imminenti impegni in Liga, ma soprattutto in Champions...) o prefigurare proprio oscure trame: basterebbe anche solo unire i puntini...
In questo quadro a dir poco fosco non poteva deludere il tenore di gran parte della narrazione giornalistica. Si citano solo un paio di passaggi dello stesso resoconto, entrambi diversamente significativi. Sulla rosea online di martedì 11 si argomentava della questione con un candore ed una soavità a dir poco nauseanti. Eccone un estratto: "(...) si è così CREATA UNA CURIOSA FRATTURA tra chi potrà viaggiare in Africa e chi se ne starà comodamente in Europa". Era forse troppo realistico bollarla proprio per "insulsa sperequazione"? E poi la 'ciliegina': "(...) la Federazione ha spiegato che il terzetto (Alvarez, Molina e G. Simeone, nda) potrà restare a Madrid durante la pausa, SENZA STRESS e SENZA RISCHIO ALCUNO". Dacché non s'è capito - non trattandosi di un virgolettato del comunicato AFA - se quella chiosa (in maiuscolo) del giornalista profumasse più di lamentela pro Inter o, all'incontrario, se odorasse proprio di vergognoso sberleffo al suo (eccessivo?) scrupolo sanitario...
Infine, giusto per agganciarsi al titolo del film che ha 'ispirato' questo post ("Tutti a casa", imperniato sul dopo 8 settembre 1943), davvero "È successa una cosa incredibile". Solo che nella fattispecie contemporanea si è voluto fare riferimento alla sperequazione sanitaria tra argentini diversi ma appartenenti allo stesso club, mentre nel film quell'uscita verbale era del sottotenente Innocenzi, alias Alberto Sordi, ancora ignaro dell'armistizio. Con quest'ultimo infatti a specificare, subito dopo, che "(...) i tedeschi si sono alleati con gli americani!". Un po' come se oggi qualche politicante - ma di quelli più stolti... - si destasse presto una mattina per inondare i social con una fake news delle sue. Tipo: "Gli ucraini si sono alleati coi russi" o, 'peggio', "Gli israeliani si sono alleati coi palestinesi" oppure "Netanyahu ha riconosciuto lo Stato della Palestina". Oddio, stavolta non ci sarebbe di mezzo un armistizio, ma 'solo' una tregua... Per la cui veridicità, però, non sarebbe affatto difficile rintracciare anche una sola testa raziocinante che diffiderebbe convintamente della narrazione 'bufalara' di certa geopolitica.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 18:15 Tutti a casa. Anzi no!
- 18:02 Haaland: "Pio Esposito? Non so molto di lui, sono onesto. Ma se gioca nell'Inter è perché ha qualità"
- 17:48 Pinetina, oggi lavoro per tre degli infortunati: presente Dumfries. Domani giornata di riposo per tutti
- 17:40 InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
- 17:35 Primavera 1, gli orari delle prime gare del 2026: con Juve e Milan si gioca di sabato alle 13
- 17:20 Sarri, De Laurentiis, Ancelotti e ora... Dimarco: focus sui calendari intasati, ma all'orizzonte nessun cambiamento
- 17:07 Futuro Sommer lontano dall'Inter? Moretto: "Permanenza più che in bilico, valutazioni a inizio 2026"
- 16:53 Scaroni sicuro: "Gli stadi moderni primo passo per far ripartire il calcio italiano e non solo"
- 16:39 Abodi: "Sugli stadi c'è un cambio di ritmo. Nel 2026 apriranno almeno tre nuovi cantieri"
- 16:25 Suwarso disincantato su Nico Paz: "Il Real Madrid vuole mantenere la recompra. Speriamo resti qui a lungo"
- 16:10 Lumezzane, Malotti: "Inter U23? La C è un campionato tosto e per loro rappresenta uno step ideale"
- 15:56 Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Zuberek e Wullaert: chi vincerà l'eFootball Goal of the Month di ottobre?
- 15:41 L'ass. Riva: "Il nuovo San Siro ci farà sognare come il Meazza. E sarà uno stadio per tutti"
- 15:27 Calhanoglu carica la Turchia: "Ai Mondiali per mostrare tutta la nostra potenza al mondo"
- 15:12 Frattesi in campo con la Norvegia, Gattuso: "Domani partirà dal primo minuto". E c'è la replica a La Russa
- 14:57 Il Messaggero - Frendrup, il Genoa spara alto: oltre all'Inter, c'è anche la Roma sul giocatore
- 14:43 Gattuso allenta la pressione su Pio Esposito: "Non ha esami, sta dimostrando un sacco di cose"
- 14:37 Dimarco: "Esposito giovane e forte, va lasciato crescere senza pressioni. Avrà inciampi e noi lo aiuteremo"
- 14:28 Dimarco a Sky: "Felice della fiducia di Chivu e Gattuso. Alla fine dell'anno scorso ho sofferto, però..."
- 14:15 Como, Suwarso: "Inter su Fabregas? Saputo dai giornalisti. Però gli ho già chiesto di pensare ad un sostituto"
- 14:00 Altobelli esalta Esposito: "Può diventare un campione. Se l'Inter ci punta è perché ha un potenziale enorme"
- 13:46 Croazia, Dalic: "Complimenti a tutti per la qualificazione, ma quanto fatto finora non importa. Testa al Mondiale"
- 13:31 Pisacane promuove Caprile: "Ha leadership, talento e personalità. Meritava la Nazionale"
- 13:17 Materazzi acquista l'ex cinema Lilli di Perugia: "Stavolta sono stato io a supportare l'idea di mia moglie Daniela"
- 13:03 Il Messaggero - Pellegrini-Roma, rinnovo complicato. L'Inter lo segue da oltre un anno: colpo a zero?
- 12:49 Il Messaggero - Lazio, incontro di mercato tra Lotito e Sarri: costi alti per Zielinski e Frattesi
- 12:35 Atalanta, Percassi spiega la scelta Palladino al Corriere della Sera. E chiede di non toccare il tema Lookman
- 12:21 CdS - Dumfries, il derby non sembra a rischio ma serve prudenza. Martedì anche Darmian in gruppo
- 12:07 Il Giorno - Niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali. Forza Italia attacca: "Dilettanti allo sbaraglio"
- 11:53 Reijnders: "Il derby sarà difficile, ma ho fiducia nel Milan: contro l'Inter vincerà. Spero nella seconda stella"
- 11:39 Capitan Giannini carica la Roma: "Scudetto? L'entusiasmo fa volare. Se arriva un centravanti ci divertiamo"
- 11:24 Scaroni: "Nuovo San Siro, percorso completato in grande sintonia con Katherine Ralph e l'Inter. Vogliamo..."
- 11:10 GdS - Dumfries, visite in Olanda e rientro precauzionale: oggi nuovi test. Ecco cosa filtra per il derby
- 10:55 Bonny su Pio Esposito: "Teniamo gli occhi apertissimi, ma le orecchie chiuse. Se giochi all'Inter hai pressione, ma..."
- 10:40 Kjaer svela: "Nel 2008 l'Inter voleva prendermi. Eriksen? Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato"
- 10:26 Ancora Bonny: "Punto a segnare ogni anno di più, sfidando me stesso. Ma conta rendere fieri i tifosi"
- 10:12 Atletico, Llorente: "Inter grande squadra, con Chivu non è cambiata. Negli ultimi 3 anni noi gli unici ad eliminarla"
- 09:58 TS - L'Inter ritrova i primi Nazionali: Dumfries già oggi ad Appiano, Lautaro domani sbarcherà a Milano
- 09:44 GdS - Futuro e tanto presente: Marotta spiega la scelta di puntare Chivu agli studenti della RCS Academy
- 09:29 CdS - Pio Esposito fenomeno che mancava all'Italia. Chivu e Gattuso non gli negano nulla
- 09:14 GdS - Lautaro quarto marcatore anche della storia dell'Argentina. Da martedì testa al Milan
- 09:00 CdS - Una poltrona per tre contro Leao: la scelta più difficile per Chivu in vista del derby
- 08:45 GdS - Gattuso non ha dubbi su Esposito: il futuro è suo. Contro la Norvegia titolare con Retegui
- 08:30 GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby
- 08:15 Bonny: "Io all'Inter, Bastoni me lo profetizzò. Chivu importantissimo per me. Il derby? Vale Barça-Real"
- 00:00 Uguali ma diversi
- 23:55 Mondiale a 48 squadre, i dubbi di Akanji: "La Champions allargata ha accusato un calo di qualità"
- 23:41 Zielinski contento: "Grande gara contro una big europea. Io centrocampista difensivo? Non è stato difficile"
- 23:26 El Shaarawy carica la Roma: "L'Inter e il Napoli sono due squadre molto attrezzate, ma nessuno sta dominando"
- 23:12 Scaroni: "Nuovo San Siro, ricadute in Lombardia per 3 miliardi. Ecco cosa nascerà nell'area del Meazza"
- 22:58 DeLa all'attacco delle istituzioni calcistiche: "In FIGC, UEFA e FIFA nessuno vuole lasciare la poltrona"
- 22:43 InterNazionali - La Croazia di Sucic è ai Mondiali: 3-1 alle Isole Far Oer. Pari tra Polonia e Olanda: i due interisti in campo 90'
- 22:29 Tiri totali in Serie A: solo Nico Paz e Kean davanti a Lautaro Martinez. Ma per il Toro c'è un dato negativo
- 22:15 Abodi: "Euro2032, dietro Roma e Torino c'è una corsa a sette. Ecco con chi compete Milano"
- 22:02 Ranking IFFHS di ottobre, l'Inter scavalcata dal Chelsea al terzo posto. Lontane le altre italiane
- 21:48 Avramov: "Spero che l'Inter del mio amico Kolarov vinca lo Scudetto. Stankovic jr. bene con la Serbia"
- 21:33 Argentina, Scaloni commenta il successo: "Buona prova, ma in alcune azioni avremmo potuto far meglio"
- 21:18 Si chiude il 2025 con l'Argentina di Lautaro: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese"
- 21:04 Milan, Jashari torna in campo e festeggia: "Bella sensazione. Voglio dare il massimo"
- 20:51 A Perisic il premio Show Your Heart, superato Sucic. "Ai giovani voglio trasmettere un concetto"
- 20:36 L'Argentina esalta la rete di Lautaro su assist di Messi: "Magia del 10 e finalizzazione del Toro"
- 20:22 Napoli, De Laurentiis lancia l'allarme: "Presto i giocatori alle nazionali e poi tornano rotti, così non si può andare avanti"
- 20:07 Lautaro, traguardo importante con l'Argentina: con la rete all'Angola arriva il sorpasso su Crespo
- 19:53 InterNazionali - Sucic e Zielinski titolari con Croazia e Polonia: in ballo c'è anche la maglia da titolare nel derby
- 19:38 Pagliuca punta sull'Inter per lo Scudetto: "Temevo una crisi di identità, Chivu ha ridato nuovo vigore"
- 19:24 Berisha: "Auguro a Gasperini di vincere lo scudetto, mi aspetto un finale di stagione deciso al fotofinish"
- 19:09 Lautaro ricambia il favore a Messi, la Pulga fa centro: l'Argentina batte l'Angola 2-0
- 19:00 Rivivi la diretta! INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA
- 18:53 Sommer candidato al Best FIFA Men's Goalkeeper, la motivazione: "Imprese europee che non si dimenticano"
- 18:40 Ecco perché San Siro è stato bocciato per Euro2032: allarmante la situazione per i media