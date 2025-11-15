Giornata di lavoro ad Appiano Gentile per tre giocatori alle prese con i relativi infortuni: erano presenti infatti alla Pinetina Denzel Dumfries, che da Varsavia ha raggiunto direttamente Milano lasciando quindi il gruppo della Nazionale neerlandese, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan; stessa cosa avverrà lunedì, quando si aggiungeranno anche gli altri due elementi ai box, ovvero Tomas Palacios e Raffaele Di Gennaro. Domani riposo per tutti.