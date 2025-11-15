Ieri, a Formello, è andato in scena un incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri per definire quelle che saranno le mosse sul (complicato) mercato di gennaio della Lazio. Il Messaggero elenca un sfilza di nomi che potrebbero tornare utili alla causa, depennando però dalla lista degli obiettivi quelli degli interisti Davide Frattesi e Piotr Zielinski.

"A centrocampo il prescelto era Ilicic visti i costi elevati di Zielinski e Frattesi, ma l'esito degli esami al ginocchio potrebbe far cambiare tutto", scrive il quotidiano romano. Il sogno è Kobbie Mainoo del Manchester United, ma la folta concorrenza rende complicata l'operazione.