Il dubbio su chi verterà la scelta di Cristian Chivu sul centrale di difesa da schierare nel derby contro il Milan attanaglia anche la redazione del Corriere dello Sport che rimanda a settimana prossima la risposta su chi giocherà tra Acerbi, De Vrij e Bisseck. "Il fatto che siano tutti rimasti alla Pinetina durante la sosta mette tutti nelle stesse condizioni anche dal punto di vista fisico" puntualizza il quotidiano romano che mette i nerazzurri in guardia su Leao. Il portoghese rappresenta una delle imprevedibilità della squadra di Allegri che ha smantellato il tridente a favore delle due punte. Ma chi farà il centravanti? Tutto lascia credere al 10 rossonero, che avrà come compagno di reparto Pulisic.

Ipotizzabile che, nel derby, Allegri darà indicazioni ai suoi di attendere l’Inter per poi colpirla in contropiede, come già fatto con Napoli, Juventus e Roma. Strategia che può comportare qualche problema ai nerazzurri che, amano "stare alti e aggredire in modo da recuperare il pallone rapidamente", atteggiamento che, contro un Diavolo più basso e coperto, costringerà l'asticella dell'attenzione da parte di tutti agli straordinari. 2La linea difensiva, non solo dovrà essere adeguatamente protetta, ma anche essere pronta a scappare rapidamente indietro. Farsi attirare fuori linea da Leao (o da Pulisic), inoltre, potrebbe essere molto pericoloso". Incognite e preventive da fare che mettono Chivu particolarmente in difficoltà per la difesa. "Acerbi è il più abile nell’annullare un centravanti e anche nel leggere diverse situazioni, ma tenere Leao sullo scatto, per lui, sarebbe impossibile". L'opzione Ace "non è da scartare, anzi, ma" necessita costante copertura, il che significherebbe che Akanji e Bastoni, tanto quanto i centrocampisti, "non potranno permettersi di rimanere fuori posizione". Discorso che vale anche nel caso in cui il titolare dovesse essere De Vrij. "L'ultima opzione è Bisseck, su cui Chivu sta lavorando da qualche tempo, proprio per sfruttarne la velocità. Il dubbio nel suo caso è la capacità di intuire in anticipo le varie situazioni. In mezzo è sembrato più concentrato e responsabilizzato. Ma certi precedenti non possono lasciare tranquilli. La sensazione è che sarà la scelta più difficile per Chivu. Anche perché potrebbe essere quella che sposterà la bilancia del derby…