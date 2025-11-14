Un gol con suggerimento di Lionel Messi, un assist a favorire il 2-0 proprio di Messi, 36 gol con la maglia della Seleccion e conseguente sorpasso in quarta posizione nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi ad Hernan Crespo: finisce con numeri importanti il 2025 con la Nazionale argentina di Lautaro Martinez, protagonista assoluto della gara di Luanda contro l'Angola di quest'oggi. Gara giocata praticamente fino alla fine, visto che è stato sostituito solo a sei minuti dal novantesimo da Manuel Lopez. Ma sarà l'unico prima di tornare in Italia per cominciare a pensare al derby contro il Milan.

Nel frattempo, attraverso il proprio profilo Instagram, il Toro ribadisce la sua devozione alla causa dell'Argentina: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese", scrive il capitano nerazzurro, aggiungendo poi un ringraziamento all'Angola per tutto l'affetto ricevuto.