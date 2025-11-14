La crescita di Aleksandar Stankovic prosegue come meglio non potrebbe e il centrocampista di scuola Inter, approdato al Club Brugge in estate, sta rispettando la tabella di marcia, andando anzi oltre le più rosee aspettative. Sempre protagonista tra i belgi e anche nuovo elemento della nazionale serba.

La vetrina della Champions, ovviamente, ha fatto drizzare le antenne a diversi club. "Il suo nome è finito sui taccuini degli osservatori di Tottenham e Newcastle. Insomma, sul classe 2005, figlio d’arte e cresciuto nel settore giovanile interista, ci sono ormai gli occhi della Premier - assicura il Corsport -. Il club nerazzurro non ne ha perso il controllo. Dopo averlo ceduto per 9,5 milioni la scorsa estate, ha mantenuto un doppio diritto di recompra: la prossima estate, versando 23 milioni, e quella 2027, 25. Significa che se la crescita di Stankovic jr, dovesse proseguire così, non sarebbe una sorpresa rivederlo “a casa”".