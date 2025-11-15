Nel corso della sua intervista per Sky Sport, il patron del Como Mirwan Suwarso ha anche parlato del futuro di Nico Paz, il gioiellino lariano che fa gola a tanti club sul quale però c'è sempre incombente il Real Madrid: "Loro hanno la recompra e qualsiasi cosa facciamo probabilmente insisterebbero per mantenerla. Sappiamo che è un calciatore che condividiamo e siamo grati dell'opportunità di avere Nico qui con noi. Ci piacerebbe farlo crescere ancora e se un giorno il Real dirà di volerlo riprendere, sarà un loro diritto farlo. Speriamo di averlo qui a lungo".