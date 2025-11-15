Finisce 2-0 la sfida tra Turchia e Bulgaria valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Apre le marcature l'interista Calhanoglu nel primo tempo su calcio di rigore, nel finale arriva l'autogol di Chernev sugli sviluppi di una punizione calciata sempre dal giocatore nerazzurro.

La Turchia sale così a quota 12 punti, a meno tre dalla capolista Spagna, vittoriosa per 4-0 sulla Georgia. La situazione nel girone è simila a quella tra Italia e Norvegia. Turchia e Spagna si sfideranno nell'ultimo match in programma, ma la Spagna ha una differenza reti di +19 contro quella di +5 dei turchi, certi però di andare ai playoff.