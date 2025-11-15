Decisamente negativa la prova di ieri a Varsavia per Lutsharel Geertruida, chiamato a sostituire l'infortunato Denzel Dumfries nel match contro la Polonia. Hans Kraay Jr, ex calciatore oggi opinionista per ESPN, ha criticato pesantemente la prova del giocatore del Sunderland: "Sono un grande tifoso di Dumfries, come sapete. Ma speravo davvero che Geertruida giocasse bene in quella posizione: quando era al Feyenoord era un piacere da guardare, ma contro la Polonia, il giocatore destro ha fallito completamente. Forse era un po' più sotto pressione del solito, perché non giocava da un po'. Di certo non sembrava fresco".

A detta di Kraay, Geertruida era costantemente in ritardo e ha perso un numero sorprendente di duelli contro l'ala polacca Michal Skoras. "È stato difficile seguire il sostituto di Dumfries. Dumfries trasmette un'energia contagiosa, con le sue corse, i suoi tuffi sotto porta, i suoi contrasti e la sua capacità di portare la palla fino alla linea di fondo. Ho l'impressione che quando lo guardi, pensi anche: questo mi dà più energia ".