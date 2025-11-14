Nel 2026, andrà in scena il primo Mondiale a 48 squadre, un ampliamento fortemente voluto dal presidente della FIFA Gianni Infantino per agevolare la globalizzazione del calcio. E mentre già si parla addirittura di arrivare a 64 squadre entro breve tempo, lo scetticismo intorno alla bontà della scelta non manca. Ne ha parlato anche Manuel Akanji, difensore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa di ieri in vista della partita contro la Svezia: "Spero che la qualità non diminuisca. C’è un motivo se finora erano ammesse 32 squadre. Con più formazioni, per esempio, la qualità della Champions League ha accusato un calo".