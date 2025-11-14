L'attacco di Aurelio De Laurentiis alle istituzioni calcistiche non si ferma alla questione infortuni. Intervenuto telefonicamente al Centro Congressi della Federico II durante l’edizione speciale di Motore Italia – America’s Cup organizzata da Milano Finanza, il presidente del Napoli ha riservato un'ulteriore critica legata ai meccanismi di governance: “FIGC, UEFA e FIFA sono sistemi immobili, in cui nessuno vuole lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto: panchine, calendari, incassi. Creano troppe competizioni e ai club resta poco. Con le nuove Champions alla Serie A rimarrà pochissimo”.