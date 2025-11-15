Sono state rese note le formazioni ufficiali di Svizzera-Svezia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ct elvetico Murat Yakin ha deciso di lanciare dal 1’ il difensore nerazzurro Manuel Akanji. La Svizzera è al primo posto nel suo girone con dieci punti mentre la Svezia ultima è ormai tagliata fuori da ogni discorso anche in chiave playoff.

Sezione: News / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 19:26
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
