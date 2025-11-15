Intervistato dal Corriere dello Sport, l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato anche del portiere rossoblu, Elia Caprile, entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter.

Caprile in Nazionale.

"Elia è un leader, ha talento e personalità. La meritava. È un grande lavoratore, molto attento i dettagli, arriva per primo e va via per ultimo. Deve continuare così. È un enorme piacere essere parte di questo suo percorso di crescita".