In mancanza ancora di argomenti caldi da derby meneghino e per non rischiare un inopportuno off topic, le alternative sarebbero rimaste solo 2: o ritornare su spunti già toccati o proprio sconfinare su temi para-pallonari in cui la Beneamata non verrebbe manco sfioricchiata... Alla fine la scelta è caduta proprio su questa seconda ipotesi. D'altronde, un po' di 'catarsi' nerazzurra male non dovrebbe fare.
Almeno che se ne sappia della sua cerchia professionale - scomparso da tempo l'ex presidente di Venezia e Palermo, Zamparini - Antonio Conte dovrebbe conoscere solamente 2 persone di nome MAURIZIO: i colleghi Ganz e Sarri. Qualche personalità pubblica, invece, ora potrebbe convincersi diversamente, essendole forse montato il sospetto che il tecnico partenopeo possa aver strizzato l'occhio - più o meno consapevolmente - ad un leader sindacale come MAURIZIO Landini, segretario generale della CGIL. E quella stessa personalità pubblica - riconducibile alla Premier in carica - si ritroverebbe così come 'rivali', dalla sera alla mattina, ben 2 Conte al posto di uno soltanto: Antonio sui campi da calcio oltre già a Giuseppe sugli scranni del Parlamento. Il tema del contendere - di fatto, il diritto allo sciopero (e/o alle ferie...) dei lavoratori - è una questione sulla quale, di recente, la Premier si era pronunciata con toni di dileggio, dunque difettando - parere non solo dello scrivente - quanto meno di garbo istituzionale. Infatti l'annuncio sindacale di una giornata di sciopero generale proclamata da Landini per il prossimo venerdì 12 dicembre è stato derubricato dalla Premier - sfruttando un'abile tecnica retorica - con l'accusa che si volesse solo allungare il fine settimana. Come a far finta di non sapere che ciò comporterà, invece - per chi vi darà adesione - una decurtazione proporzionata e significativa della busta paga. Ma per certi membri dell'esecutivo, evidentemente, da un giorno in meno di stipendio ad un diritto costituzionale da esporre al vilipendio è davvero un attimo, nonostante la vena poetica...
Figurarsi adesso che Antonio Conte - a modo tutto suo - ha aggiunto parecchio sale ad una minestra già molto insaporita, essendosi preso quasi una settimana di ferie dai suoi gravosi impegni partenopei, dunque prolungando di brutto un intero weekend. Ora la domanda non potrebbe che essere una ed una soltanto. Per questa pausa a dir poco inconsueta di Conte chi ne risulterà più incazzato tra Aurelio e Giorgia? Boh! Non convince per niente il fatto che si sia trattato di un permesso concordato visto che è stata fatta notare la mancata comunicazione (preventiva) della società partenopea. Intanto, da lassù, pare che Padre Pio abbia già fatto sapere - tramite un portavoce terreno che, di sicuro, non potrebbe essere Sarri... - che lui non ne vorrà sapere di essere ancora tirato in mezzo per fare eventualmente da mediatore o da paciere. Già è stato chiamato in causa una volta, a sproposito, dal tecnico laziale: non si materializzerà una seconda occasione! Anche se, pur con i tempi (bellici) che corrono, sarà proprio difficile assecondare il famoso proverbio: "Scherza coi fanti e lascia stare i santi". Totó, il Principe de Curtis, avrebbe semmai fatto subito presente che c'è proprio "peluria" di soldati. E mica gli si sarebbe potuto dar torto: in Ucraina, per dire, le truppe di Zelenski stanno disertando in massa...
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 19:00 liveIl "CASO DIOUF": resta all'INTER per... REGOLAMENTO! AKANJI giura amore, l'attesa di MOLDAVIA-ITALIA
- 18:45 Italia U21, Baldini avverte la Polonia: "Sappiamo cosa ci aspetta, ma l'unico pericolo siamo noi"
- 18:30 TyC Sports - Argentina, domani il test contro l'Angola: la decisione del ct Scaloni su Lautaro
- 18:15 Jeda elogia il lavoro di Chivu: "Bravo nella gestione e coesione del gruppo"
- 18:01 Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano"
- 17:46 De Canio: "Giusto che Conte si prenda una pausa. Ricordiamo che tre settimane fa batteva l'Inter..."
- 17:31 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan e Bologna-Inter le due semifinali: i dettagli sui biglietti
- 17:17 In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro
- 17:02 Sul weekend lungo, dopo Landini, ora toccherà anche ad Antonio Conte irritare la Premier?
- 16:48 Napoli, Conte resta a Torino: due le motivazioni dietro l'allontanamento del tecnico
- 16:34 Iuliano: "Bisseck miglior talento europeo a livello di skill. Non lo penso io, è un dato di fatto"
- 16:20 Stankovic, lite in italiano con un giornalista prima delle dimissioni: "Sai solo dire ca**ate"
- 16:05 D’Agostino promuove i nuovi dell’Inter: "Sucic mi fa impazzire. Bonny sembra sia lì da anni"
- 15:49 Sky - Napoli, stop lungo per Anguissa: resterà ai box almeno fino a gennaio
- 15:34 Footmercato - Inter, Luis Henrique non ingrana: il brasiliano è stato offerto a tre club francesi. A gennaio...
- 15:20 Parma, Suzuki operato alla mano sinistra. Ora osserverà la prima parte di riabilitazione in Giappone
- 15:04 Akanji: "Inter tra i club più importanti al mondo, possiamo crescere ancora. Rapporto con Chivu ottimo, qui sono felice"
- 14:50 Dolomiti Bellunesi, lesione ai flessori per due giocatori: a rischio la loro presenza con l'Inter U23
- 14:35 Bianchi su Conte: "È un uomo solo al comando, le sue parole una scossa necessaria"
- 14:21 Mutti: "Inter macchina perfetta nonostante gli alti e bassi, ma con Lukaku il Napoli può rientrare"
- 14:07 MD - 'Locura' a Elche prima di Argentina-Angola: oltre 20mila spettatori hanno assistito all'allenamento di Lautaro e compagni
- 13:52 Saric: "Sucic è un giocatore di qualità, ma non so se sia più talentuoso di Baturina"
- 13:38 Condò e lo stato di salute del calcio italiano: "Atletico-Inter è la partita più attesa per un motivo"
- 13:24 UFFICIALE - Mancini vola in Qatar: l'ex allenatore dell'Inter ha firmato con l'Al-Sadd
- 13:10 Simic: "Sucic ha dimostrato subito il suo valore all'Inter, è diventato un giocatore importante"
- 12:56 Ventura ricorda: "A San Siro il mio Bari fece 1-1 con l'Inter del Triplete. E sprecò tre palle gol"
- 12:42 I tifosi di Inter Femminile contro gli orari della Serie A: "Assurdi, così ci penalizzano"
- 12:28 Pisa, tegola Akinsanmiro: lussazione alla spalla per il giocatore in prestito dall'Inter
- 12:14 Svizzera, Akanji: "Ho vinto la Champions col City, ma il Mondiale è qualcosa di più grande. Non immaginavo che..."
- 12:00 CAPRILE in POLE per la PORTA, novità PALACIOS, il retroscena su STANKOVIC e il futuro di TOPALOVIC
- 11:45 InterNazionali - Moldova-Italia: Gattuso fa rifiatare tutti gli interisti
- 11:28 Akanji: "Futuro? Non so cosa accadrà, ma mi piacerebbe restare all'Inter. Serie A, vogliamo rimanere in vetta"
- 11:16 L'avvocato Grassani ricorda: "Che scontro con Lotito su Pandev! Poi nell'Inter di Mourinho..."
- 11:02 CdS - Adomavicius blindato, Calligaris è già una realtà e occhio anche a Taho e Ferronato: il futuro della porta dell'Inter è in ottime mani
- 10:48 GdS - Akanji è ormai un pilastro: il riscatto già in agenda. E ora Chivu spera in uno sconto di Yakin
- 10:34 Kicker - Bayern e Upamecano avevano l'accordo per prolungare: ecco cosa è successo
- 10:20 Corsera - La Legge Bove arriva in Senato: lunedì in Parlamento il disegno per il primo soccorso
- 10:06 Corsera - È l'Inter Primavera delle doppie cittadinanze: quattro prospetti che stanno crescendo con Carbone
- 09:52 Stramaccioni: "Esposito? Non sono sorpreso, vi spiego perché. Bastoni-Calafiori insieme, io dico sì"
- 09:38 TS - Darmian in recupero verso il derby, Mkhitaryan no: l'obiettivo per l'armeno
- 09:24 TS - Frattesi e Acerbi, possibile doppio addio a gennaio: le strade aperte
- 09:10 GdS - Infermeria: solo Darmian può recuperare per il derby
- 08:56 Capello: "Ecco che derby mi aspetto. L'Inter segna tanto, ma ne prende anche parecchi. Akanji da riscattare, su Chivu dico che..."
- 08:42 CdS - Gila, ancora niente rinnovo: Inter e Milan alla finestra. Da ricordare che...
- 08:28 CdS - Verso il derby: Thuram accelera, dubbio in difesa. Chivu può valutare ad Appiano
- 08:14 CdS - Inter, rebus portiere: Suzuki si unisce a Caprile e Atubolu. Per Sommer e Martinez...
- 08:00 Assemblea di Lega convocata urgentemente dalla Lega Calcio in videoconferenza: data e ora
- 00:03 Inter-Giovane, scenario da tenere in considerazione: Chivu apprezza le caratteristiche del brasiliano
- 00:00 Il PPDA del Milan, lo switch mentale in fase di non possesso dell'Inter: Allegri e Chivu 'anticipano' il derby
- 23:54 Moretto: "Gli occhi della Premier su Stankovic: Tottenham e Newcastle lo hanno visionato più volte. L'Inter..."
- 23:44 Calhanoglu MVP di ottobre in casa Inter, la Nazionale turca su Instagram: "Congratulazioni, Hakan"
- 23:30 L'UEFA alza il velo su Euro 2028: svelati il calendario delle gare e il marchio del torneo che si svolgerà in UK e Irlanda
- 23:16 L'onda degli stadi nuovi cresce sempre più: via libera per il Gigi Riva, prossima casa del Cagliari
- 23:02 Magull: "Che sfortuna sul gol, ma abbiamo reagito bene. Ce la giocheremo al ritorno"
- 22:48 GdS - Inter, il Bruges chiede non meno di 25 mln di euro per Ordoñez: intreccio con Stankovic?
- 22:34 L'Inter Women cade con l'Hacken, Piovani: "Sconfitta immeritata, abbiamo tante possibilità di ribaltarla al ritorno"
- 22:20 UFFICIALE - L'ex Inter Pirola rinnova con l'Olympiacos: "Bellissima soddisfazione"
- 22:07 Matty Cash: "Zielinski giocatore semplicemente straordinario. Lui è uno dei capitani della Polonia"
- 21:53 Il Messaggero - Frattesi? No, Sarri per la Lazio pensa allo 'scudiero' Zielinski. Operazione complessa
- 21:38 L'annuncio di Abodi: "In arrivo altri 100 milioni di euro per la realizzazione degli stadi finalizzati a Euro2032"
- 21:24 Cristante, pensiero alla Roma anche in azzurro: "Sto vivendo un bel campionato, come singolo e come squadra"
- 21:10 fcinPalacios verso l'addio all'Inter. L'argentino ha già manifestato le sue idee sulla prossima esperienza
- 20:55 Materazzi torna a investire a Perugia: insieme alla moglie compra l'ex cinema Lilli
- 20:41 Women's Europa Cup, l'Inter paga una papera di Runarsdottir: l'Hacken vince 1-0, tutto aperto per il ritorno
- 20:26 Verratti: "Scudetto, Inter la più completa. Però quest'anno tifo Milan, Ibrahimovic ci tiene"
- 20:12 Udinese, Kristensen: "Gli attaccanti più temibili affrontati in Serie A? Dico Thuram, Zapata e Lukaku"
- 19:57 Inter, Thuram e gli altri mettono il derby nel mirino: oggi la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile
- 19:43 Roma prima con l'Inter, Gasperini: "Godiamoci il momento. Scudetto? Ognuno è libero di sognare"
- 19:28 Gattuso, elogio a Dimarco: "Aveva l'etichetta di giocatore da 60-65 minuti, lui se l'è tolta di dosso"
- 19:14 L'Italia Under 19 si diverte ad Acireale: otto gol alla Moldova. E Cocchi si inventa una rete olimpica