Ieri Gattuso, contro la Moldova, ha tenuto a riposo almeno inizialmente tutti gli interisti (Barella era squalificato). Durante il match, però, il ct ha mandato in campo Dimarco, Esposito e Frattesi, lasciando in panchina il solo Bastoni. Bene in particolare l'attaccante, anche in gol, come sottolinea la Gazzetta dello Sport nelle pagelle.

Pio Esposito 6,5 - Lo spirito lo sospinge quanto coraggio e tecnica: una girata al volo meriterebbe un destino migliore ma esce troppo centrale. Viene ricompensato dal gol del 2-0.

Dimarco 6 - Fischiato dal pubblico di Chisinau per un contatto a centrocampo, in pochi scatti indovina l'assist che sblocca il lucchetto della Moldova all'88'.

Frattesi sv.