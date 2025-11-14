La Roma guida la classifica di Serie A a braccetto con l'Inter, ma Stephan El Shaarawy preferisce restare con i piedi per terra. Intervistato da Sky Sport, l'attacante giallorosso ribadisce di vedere la squadra di Chivu e il Napoli come le più attrezzate, anche sei la lotta è ampia: "Non c'è una squadra che sta dominando il campionato, ma conosciamo i valori che ci sono: l'Inter e il Napoli sono squadre molto attrezzate, ma siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è quello di restarci il più possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".

