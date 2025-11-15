Nonostante la diffida, domani Davide Frattesi scenderà in campo dal primo minuto nel match contro la Norvegia. L'annuncio arriva dal CT Rino Gattuso in conferenza stampa: "Domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto. Non ci sarà Riccardo Calafiori, che però ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Sandro Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Vedranno entrambi la partita".

Gattuso ha anche voluto replicare alle parole di Ignazio La Russa a proposito della contestazione subita l'altra sera a Chisinau: "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi".