Vittoria netta, con un piccolo brivido iniziale, per la Croazia di Petar Sucic, che ha battuto 3-1 le Isole Far Oer, consolidando dunque il primato nel raggruppamento L delle qualificazioni ai mondiali. Nonostante il vantaggio ospite firmato da Turi, la Croazia ha ribaltato tutto con i gol di Gvardiol, Musa e Vlasic. Sucic è rimasto in campo tutta la partita, giocando con buona qualità tra le linee.

Finisce 1-1 la super-sfida tra Polonia e Olanda: al vantaggio polacco di Kaminski nel primo tempo, ha risposto Depay a inizio ripresa. Zielinski ha giocato 90 minuti (ammonito al 17'). Olanda prima a 17 punti, Polonia seconda a tre lunghezze a una giornata dalla fine.