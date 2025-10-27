Dopo lo scempio dell'ex San Paolo, ci si scopre ancora capaci - almeno lo scrivente - di trovare un qualche conforto nell'autoironia, ma sarà per l'ultima volta... Si premette dunque che trattasi 'solo' di feroce provocazione. D'altronde, se l'oracolo della nuova Magna Grecia - quello di Delfi gli avrebbe fatto una pippa! - si è permesso di sentenziare che "(...) i nerazzurri erano venuti per AMMAZZARCI, sportivamente (...)", ogni altrui iperbole o ironica lista di proscrizione dovrebbe essere parimenti, anzi, "sportivamente" tollerata:

DANIELE Orsato: arbitro;

DANIELE Doveri: arbitro;

DANIELE Chiffi: arbitro;

DANIELE Bindoni: assistente, nonché laureato in astronomia (fonte Sportmediaset); sono superati i tempi delle braccia rubate all'agricoltura! E ho detto tutto!

P.S.: se non si fosse capito, per mettere le mani avanti e prevenire futuri torti ai nerazzurri, basterà semplicemente tenere d'occhio (dirigenza allertata!) tutte le fonti battesimali della penisola (isole e possedimenti oltremare compresi) per assecondare un noto proverbio. Ma a modo nostro: "(...) gettare via il bambino (i cui genitori vorrebbero chiamare DANIELE...) con l'acqua sporca" battesimale. Come dite? Il mancato "NON" nell'incipit? Che si fo**a, il proverbio! Mettete che costui, crescendo, si intestardisca a voler vestire proprio una di quelle 'giacchette nere' pagate per turlupinare il prossimo: 'meglio' se nerazzurro!

Già il calo delle nascite dovrebbe comunque aiutare. E poi, soprattutto: ci sono tanti bei nomi di battesimo che i genitori potrebbero scegliere in alternativa...

Orlando Pan