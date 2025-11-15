A margine della presentazione della nuova campagna pubblicitaria per Rexona nella quale ha prestato il volto come testimonial, Hakan Calhanoglu ha espresso le intenzioni della Nazionale turca in vista dei prossimi Mondiali: "Il nostro obiettivo ai Mondiali è arrivare il più lontano possibile e rendere orgoglioso il nostro Paese. Vogliamo mostrare al mondo la potenza del calcio turco mettendoci anima e corpo in campo, giocando con disciplina e spirito di squadra. Come capitano, il mio obiettivo è essere un modello e motivare sia la squadra che i nostri tifosi. Sappiamo che questo è un palcoscenico importante, ma siamo fiduciosi e pronti a competere. Abbiamo acquisito una preziosa esperienza dagli ultimi tornei. Ora siamo più motivati ​​che mai a trasformare questa esperienza in successo".