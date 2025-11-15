Dopo le insistenti voci su un addio in estate, Lorenzo Pellegrini si gode la sua seconda vita alla Roma. Quest'anno il centrocampista si è riacceso con il gol nel derby, timbrando poi altre volte il cartellino e risultando decisivo per Gian Piero Gasperini, soprattutto in questo periodo di grande emergenza sulla trequarti. Nella scorsa sessione di mercato - ricorda l'edizione odierna de Il Messaggero - avevano bussato alla sua porta Napoli e West Ham mentre negli ultimi giorni ci aveva provato anche il Milan: nessuna offerta, però, aveva convinto lui e il club. E l'Inter è sempre rimasta sullo sfondo e potrebbe tornare in scena per cercare il colpo a costo zero.

"E il futuro? Al momento a tinte giallorosse - scrive il quotidiano romano -. Il Napoli lo segue da oltre un anno - così come l'Inter - e (la Roma, ndr) non vuole prendere in considerazione l'ipotesi di un addio a gennaio. La situazione legata al contratto, però, è rimasta invariata. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e spiragli per l'eventuale rinnovo non ce ne sono. Non sono in programma incontri con l'agente per parlarne, ma nel calcio non si può escludere nulla a priori".