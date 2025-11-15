Giorni frizzanti per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che dopo aver raggiunto Mazzola, con 161 gol, al quarto posto della classifica marcatori della storia della Beneamata, è diventato curiosamente anche il quarto cannoniere della storia della nazionale argentina. Trentasei gol con la maglia dell’Argentina grazie al gol di ieri contro l'Angola che gli ha permesso di superare Hernan Crespo nella classifica dei goleadores di tutti i tempi. Ma la storia più bella è, per il Toro, quella ancora da scrivere, partendo dal derby di domenica 23 novembre. Da una 'curiosità' all'altra, e a proposito di derby, l'argentino ritornerà dagli impegni con la Seleccion straordinariamente in anticipo rispetto alle canoniche tempistiche di rientro a Milano.

"Martedì Lautaro sarà regolarmente al suo posto di combattimento, nella prima fila di Appiano, assieme agli azzurri che domani giocheranno a San Siro in Italia-Norvegia" fa sapere la Gazzetta dello Sport. "Preparare un derby piazzato dispettosamente subito dopo la sosta, con cinque giorni consecutivi per allenarsi, è una rarità nel curriculum dell’argentino, abituato a rientri avventurosi dall’altro mondo e un paio di sedute prima di tornare in campo. Stavolta tornerà dall’Africa e già domani sarà a Milano, dopo aver aggiornato i numeri rotondi in nazionale: nell’amichevole danarosa dei campioni del mondo in casa dell’Angola - 12 milioni di dollari per la Federazione pur di portare Messi come un santino tra la gente -, ha segnato e regalato un assist. È stato un reciproco scambio di doni proprio con il suo capitano: al 43’ passaggio di Leo per la rete del Toro, all’82’ passaggio del Toro per la rete di Leo".