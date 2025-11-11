E niente: certe aspettative domenicali sono proprio andate deluse e non ci può più far nulla. Fortuna che erano quelle meno importanti! Infatti, mica ci si riferisce a quella nerazzurra - soddisfatta in pieno - del raggiunto primato in classifica, sebbene in (fastidiosa) coabitazione con la Roma. No, no: si allude al fatto che a San Siro ci si sarebbe aspettati di osservare Sarri in versione bartender per via di un particolare boxino apparso in prima pagina sul Corsport di domenica. Con un titolo che non lasciava adito a dubbi - "SARRI AGITA L'INTER" - ed un virgolettato ancora più esortativo: "A San Siro voglio una squadra di folli, (...) scatenata per fare risultato". Sì, insomma: l'attesa era per Sarri intento quindi a shakerare con maestria i suoi appunti scritti per (cercare di) servire ai nerazzurri un cocktail che risultasse indigesto più o meno come quello preparato dal predecessore Baroni lo scorso maggio. Ed invece, a fine partita, con quelle dichiarazioni shakerate sugli arbitraggi esteri a noleggio è stato proprio Sarri ad apparire più che agitato... Mentre durante la gara il tecnico biancoceleste deve aver dosato male le sue note appuntate dato che i laziali sono risultati piuttosto 'bruttini' ed i nerazzurri, di converso, apparsi "bellini" il giusto... E come cos'altro sennò: l'unico cocktail davvero ben preparato è sortito infatti dalle mani dell'omologo bartender nerazzurro, Cristian Chivu.
Chiarita dunque la diversa bravura dei due tecnici virtualmente dietro ad un bancone anziché sempre in piedi davanti alla panchina, restava da 'trarre auspici' da una particolare ricorrenza del calendario: ma non espressamente della Serie A, bensì proprio miscelato a quello astronomico. Con quest'ultimo a ricordare i giorni della cosiddetta estate di San Martino, cadenti intorno all'11 novembre. Ossia quasi a verificare - in linea con i pareggi usciti da ben 5 delle 9 gare dell'11mo turno disputate prima del posticipo domenicale - se anche tra Inter e Lazio potesse sortire la divisione della posta in palio! Come se ci fosse da ossequiare per forza la leggenda del soldato Martino di Tours - nominato poi Santo - che tagliò in due il suo mantello per farne dono di una 1a metà ad un mendicante infreddolito e della seconda ad un altro povero: una specie di spontanea "tassa patrimoniale" ante litteram! Già il pareggio casalingo dell'anno scorso nell'ultimo precedente coi capitolini era comunque costato uno scudetto ai nerazzurri, anche se per interposto Marco Guida. Con costui, dichiaratosi renitente alla 'leva' partenopea, ma incredibilmente ritenuto da Rocchi "abile ed arruolabile" come AVAR per quella partita scudetto dei nerazzurri. Una volta assolto all'onere, pare proprio che da allora - per una malposta pretesa di serenità familiare - Guida non se ne perda una delle promozioni 3x2 pubblicizzate nei negozi dei centri commerciali presenti nella zona della sezione AIA di appartenenza, Torre Annunziata. Sembra altresì che all'interno della sua cerchia parentale, Guida ami parafrasare un famoso motto di Camillo Benso, conte di Cavour: da "Libera Chiesa in libero Stato" a "Libera spesa in libero supermercato" è stato davvero un attimo... Si sono salvate a malapena le assonanze, ma l'ignominia di quella scelta spudorata del designatore Rocchi e la conseguente incazzatura nerazzurra rimarranno ad imperitura memoria. Tornando poi all'allegoria di San Martino, non risulta comunque che i laziali stessero proprio con le pezze al cu*o, pur non avendo potuto fare mercato estivo in entrata per le note vicende legate all'indice di liquidità negativo. Il presidente Lotito - tra un pisolino e l'altro nell'aula del Senato - aveva comunque fornito ampie rassicurazioni patrimoniali e finanziarie al suo popolo. Denotando oltretutto il buon gusto di non aggiungere niente sullo stadio Olimpico che lo potesse far accostare a quel 'piangi miseria' di AdL. Solo perché in settimana il presidente partenopeo aveva bollato l'ex San Paolo come un impianto degradato a "semicesso"...
In ogni caso, a distanza di quasi mezzo secolo da un precedente significativo di cui si dirà tra poco, i nerazzurri si sono prestati più che volentieri per sfondare il cosiddetto bunker biancoceleste magnificato in settimana da più di qualche giornalista capitolino, trastullatosi sui finora 6 clean sheet in campionato, di cui gli ultimi 4 consecutivi. Della serie: bastava affrontare l'attacco (nerazzurro) più prolifico del torneo per abbattere quel muro. Segno tangibile che anche a Milano - oltre che a Berlino - ci sia un giudice...
Come predetto, era già successo quasi mezzo secolo fa - proprio nello stesso periodo dell'estate di San Martino - che i nerazzurri avessero fatto di necessità virtù, in un ricordo rimasto ben impresso nella memoria dello scrivente. Per dire della ancestrale pazzia nerazzurra, quel 19 novembre del 1978 - nella stagione precedente a quella scudettata con Bersellini in panca - l'Inter si era ritrovata ad affrontare la Lazio priva di tutto l'attacco titolare per l'assenza contemporanea di Altobelli (squalificato) e Muraro (in infortunio). Ebbene, di fronte ai capitolini scudettati appena 5 anni prima, i nerazzurri sovvertirono il pronostico rifilando un poker di reti ai laziali. Nel tabellino dei marcatori finirono dei comprimari e dei debuttanti allo sbaraglio: Beccalossi (allora 22enne, ingaggiato dal Brescia appena 5 mesi prima), Beppe Baresi (21enne, da 2 anni promosso dal settore giovanile), Aldo Serena (18enne appena arrivato dal Montebelluna) ed Oriali (l'unico veterano, col cognome scritto - per mera decenza - per esteso anche se più di qualche asterisco 'coprente' lo meriterebbe or ora). Dunque 4 marcatori diversi come a certificare che l'attuale cooperativa del gol nerazzurra avrebbe radici ben lontane nel tempo. Ma proprio su quell'ultimo realizzatore - un tempo col nome di battaglia Piper e con in dote, non solo musicale, "una vita da mediano" - viene spontaneo spendere un'ulteriore stigmatizzazione. Nessun utente nerazzurro avrebbe potuto immaginare che ora o, meglio, già dall'anno scorso, Lele si sarebbe potuto 'riciclare' in quel modo a Napoli: nominato, per acclamazione contiana, 1o cicisbeo alla corte del despota salentino...
Solo che - a dirla tutta e col derby meneghino alle porte - torna per forza alla mente Ronaldo, un altro 'Fenomeno'. Allorquando si permise di portare le mani agli orecchi - per irridere i suoi ex tifosi per 5 anni - a seguito di un gol in una stracittadina giocata con la maglia sbagliata... Salvo poi perdere in rimonta quel derby (con gol nerazzurri di Cruz ed Ibra...) e pentirsi di quel gesto solo in età più adulta. Ma il Coordinatore Sportivo dei partenopei, fra 2 settimane, compirà già 73 anni...
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 17:23 L'Inter 'celebra' l'estate di San Martino a modo suo: facendo ancora di necessità virtù!
- 17:10 CIES - Quanto dovrebbero guadagnare i calciatori? Lautaro al pari di Lamine Yamal, poco più giù c'è Thuram
- 16:55 Venerdì c'è Polonia-Paesi Bassi, Urban: "Chi gioca a centrocampo? Non è la questione più importante"
- 16:40 Rocchi: "Chi dirigerà Inter-Milan? Dopo la sosta tante partite complesse, sicuramente ho buoni arbitri"
- 16:26 Caressa: "Fate una teca intorno al sinistro di Dimarco. L'Inter è sana nei principi, lo ha dimostrato..."
- 16:12 Gravina: "Chi difende gli arbitri difende la dignità del calcio. Ma non possiamo pretendere l'infallibilità"
- 15:58 Croazia, Sučić e Perisic candidati alla seconda edizione del premio locale Show Your Heart
- 15:45 Toni: "Chivu non sbaglia nulla, anche come comunicazione. Lautaro il centravanti più forte? No, dico Thuram"
- 15:30 Gullit: "L'Inter secondo me è l'unica squadra italiana che ha una possibilità in Champions"
- 15:18 Oscar dello Sport in Turchia, Calhanoglu miglior giocatore: "Significa molto per me. Obiettivo Mondiale"
- 15:04 UFFICIALE - L'Atalanta riparte da Palladino: accordo fino al 30 giugno 2027
- 14:50 The Cristian Chivu's playbook: perché quella del tecnico dell'Inter per la NFL può essere più di una passione
- 14:35 Orsolini: "Bologna da Scudetto? Mi pare eccessivo, però ci divertiamo. Aiutato molto da Palacio"
- 14:21 Gli Esposito comprano il 100% della Voluntas Brescia: "Segno di riconoscimento per chi ci ha portato qui"
- 14:07 Materazzi: "Ausilio ha 'sistemato' l'Inter, sa sempre dove andare a prendere i giocatori buoni"
- 13:53 Rocchi garantisce: "Il nostro impegno è aumentare il rendimento di arbitri e assistenti"
- 13:38 Heusler, ex pres. Basilea: "Uno scout disse che Akanji era giocatore da club superiore. E noi lo prendemmo"
- 13:24 Furia Caressa: "Troppe perdite di tempo, si paga per vedere un tempo! Ecco le soluzioni"
- 13:10 Trevisani: "Scudetto? Se guardo la rosa dico Inter, ma la Roma nel 2025 è campione d'Italia. E con una difesa così..."
- 12:56 Totti: "Ronaldo il più forte di tutti i tempi dopo Maradona. Un dispiacere non averlo avuto come compagno"
- 12:42 Upamecano sul futuro: "Il mio agente se ne sta occupando. Grato dell'interesse di altri club"
- 12:28 Materazzi: "Baratterei uno scudetto per avere quello del 2002. Mourinho? Avrebbe rifirmato per l'Inter se..."
- 12:14 CdS - Vertice club-arbitri, Marotta chiede a Rocchi: "Di cosa avete bisogno per poter migliorare?". La risposta del designatore fa capire una cosa
- 12:00 Un acquisto a "SORPRESA", 4 PROMOSSI e 2 "BOCCIATI": quali risposte dal MERCATO 2025 dell'INTER
- 11:45 San Siro, il rifacimento del tunnel Patroclo nuovo tema di scontro. Fedrighini: "Perché deve ricadere sulle casse comunali?"
- 11:30 Pagliuca: "Bologna commovente col Napoli. Poi è chiaro che l'Inter e le altre..."
- 11:16 CdS - Pressing, riaggressione e falli: l'Inter di Chivu è "cattiva"
- 11:02 CdS - Giovane, occhio all'Inter: c'è la connessione con l'agente e Carlos Augusto. Il prezzo...
- 10:48 GdS - Chivu moltiplicatore di soluzioni offensive: la sua Inter va in gol come nessun altro
- 10:34 fcinCaprile grande protagonista a Como. E un emissario dell'Inter era al Sinigaglia per lui. Tutti i dettagli
- 10:20 Viviano: "Feci la guerra per lasciare l'Inter: sbagliai. Arrivai in un gruppo inallenabile perché..."
- 10:06 Salvatore Esposito: "Pio vive un momento importante, stiamo cercando di proteggerlo"
- 09:52 Corsera - Media gol, comunicazione, mercato: comincia a vedersi l'Inter di Chivu
- 09:38 TS - Inter e Roma accomunate dalla vetta e non solo: proprietà americana, sostenibilità e visione comune in Lega
- 09:24 TS - Chivu e Gasperini, il primato a due non è così sorprendente: ecco perché
- 09:10 CdS - Carlos Augusto tre in uno. E il rinnovo di contratto si avvicina...
- 08:56 Stramaccioni: "Inter e Roma prime: un punto in comune. Nerazzurri più completi di un anno fa, Chivu leader riconosciuto. Ma devono tornare a..."
- 08:42 CdS - Doppia vetta campionato e Champions: solo Bayern e Arsenal come l'Inter
- 08:28 GdS - Ferocia e coraggio: la Nuova Inter è prima ovunque. Chivu già oltre Inzaghi
- 08:14 GdS - L'Inter già con la testa al derby: il dubbio di Chivu è sostanzialmente uno e riguarda la difesa
- 08:00 Javier Zanetti in visita alla Fondazione Sospiro: "Certo che in futuro ci saranno opportunità di collaborazione"
- 00:00 L'Inter che picchia ora fa paura
- 23:58 Adani: "Vedo un'Inter centrata e felice. Chivu? Ieri ha mandato un segnale forte con l'ingresso di Carlos Augusto"
- 23:55 Cassano: "Chivu è già un tecnico top, con lui vedo finalmente un'Inter 'europea'"
- 23:45 Ventola: "Inter, con la Lazio ho visto giocatori pronti a buttarsi nel fuoco. Dimarco incredibile perché..."
- 23:31 Tacchinardi: "Inter, vittoria meritatissima. Lautaro? Può non segnare qualche partita, ma..."
- 23:17 Bookies - Vola l'Inter di Chivu: dopo la vittoria con la Lazio i nerazzurri comandano la lavagna
- 23:01 L'Inter U20 cambia marcia, Carbone: "Le ultime sei partite sono state fantastiche, sono orgoglioso di voi"
- 22:49 Classifica spettatori: l'Inter saldamente seconda e il dato delle presenze sale
- 22:35 Top 11 della quinta giornata di Serie A Femminile, dentro anche la nerazzurra Lina Magull
- 22:21 Sabatini: "Chivu pronto per l'Inter, me lo aspettavo. Ci sentivamo spesso quando era al Parma, vedendo quelle partite..."
- 22:06 Cassano ricorda Roma-Samp del 2010: "Dissi a Totti: 'ti faccio piangere'. A fine partita ho goduto come un matto"
- 21:52 Cresce la spesa culturale a Milano, il calcio fa da traino: quasi 175 mln dedicati a Inter e Milan
- 21:37 Argentina, il programma verso l'Angola: oggi primo allenamento ad Alicante per Lautaro e compagni
- 21:23 I numeri parlano chiaro, l'Inter viaggia alla grande. Lautaro, gol lampo alla Lazio: solo Samuel più veloce di lui
- 21:09 Martorelli: "Scudetto, l'Inter è più competitiva perché ha più spazio per far rifiatare i giocatori"
- 20:55 Commisso: "Fiorentina in vendita? Smentisco categoricamente le voci, basta falsità"
- 20:41 Bonny mostra lo scettro del 'Rising Star'. E Dimarco lo 'incensa': "La pantera ivoriana"
- 20:27 FIFA, 'colloqui proficui' con i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori. Infantino: "Misure concrete per il calcio del futuro"
- 20:14 De Laurentiis: "Orgoglioso di avere al mio fianco Conte, tra noi sintonia speciale. Le dimissioni una favola"
- 19:57 Di Vaio: "Bologna da Scudetto? Non ancora. Squadre come l'Inter sono attrezzate per stare in alto"
- 19:43 Accusa di evasione fiscale sui contratti di Perisic e altri giocatori: assolto Fali Ramadani
- 19:30 Niente Angola per i tre argentini dell'Atletico Madrid: i calciatori non hanno completato le vaccinazioni
- 19:16 Brocchi: "Inter, prova di valore anche per come ha giocato la Lazio. Dimarco? Anche Bonny ha detto che..."
- 19:03 Bergomi: "Chivu va nel cuore dei giocatori. Doveva entrare nelle loro teste e l'ha fatto. L'Inter è ripartita"
- 18:49 Paesi Bassi, De Vrij escluso dai convocati. Koeman spiega: "So cosa mi può dare, non è fuori dai giochi"
- 18:36 Fattore Bastoni: terzo assist in campionato, meglio di lui solo Holm e... un compagno di squadra
- 18:22 Roma, Gasperini: "Da primi in classifica si va molto bene. Bisogna sognare, ma non parliamo di obiettivi"
- 18:08 La Lazio si dissocia dalle parole di Sarri post-Inter, l'AIA ha "accolto favorevolmente" il comunicato
- 17:53 CF - Crescono ancora gli ascolti di DAZN, Inter-Lazio non tradisce: quasi un milione e mezzo di spettatori