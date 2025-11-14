Un'amichevole con lo stadio pieno e carica di adrenalina. Quella tra Angola e Argentina è stata una partita che ha regalato qualche colpo interessante: la selezione Albiceleste ha voluto elogiare il gol del vantaggio firmato dall'interista Lautaro Martinez, su assist di Lionel Messi: "La prima esultanza di giornata, con la magia del dieci e la finalizzazione del Toro".

Sezione: Focus / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 20:36
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print