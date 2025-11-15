Brooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Genoa, sul taccuino dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo è seguito dalla dirigenza nerazzurra dopo la macata esplosione fin qui di Luis Henrique.

Il brasiliano, acquistato in estate dal Marsiglia per 23 milioni di euro di bonus, ha deluso le aspettative. Non è escluso che le strade possano separarsi già a gennaio magari con un prestito, per questo l'Inter inizia a guardarsi attorno. Sul classe 2004 c'è anche il Napoli, alla ricerca di un'alternativa a Di Lorenzo.

Il Genoa ha comprato Norton-Cuffy dall'Arsenal per 2 milioni di euro (più altri 2 di eventuali bonus e una percentuale sulla futura plusvalenza). Il club ligure ha già rifiutato una proposta da circa 10 milioni da parte del Napoli.