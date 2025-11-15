Lo storico capitano della Roma, Giuseppe Giannini ha ritrovato il suo Olimpico, un pubblico che sogna come ha detto al Corriere dello Sport nell'intervista edita sulle pagine dell'edizione odierna.

È l’effetto Gasp? 
"Si vede una squadra aggressiva a tutto campo, che dialoga bene con il pallone, che velocizza il fraseggio. Diciamo che vedere la Roma non mi annoia. In passato spesso restavo attaccato al televisore solo per amore".

Lo scudetto è possibile? 
"Guardate che l’affetto porta entusiasmo e l’entusiasmo ti fa volare eh...". 

È un sì? 
"La Roma deve crederci perché questo campionato sembra non avere padroni. Poi se il mercato...". 

... porta un centravanti? 
"Certo. Uno che possa dare una mano a chi non sta brillando. Allora sì che ci divertiamo".

Sab 15 novembre 2025 alle 11:39
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
