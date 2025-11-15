A conclusione dell'intervista rilasciata al magazine Moneta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, si è soffermato sul gap esistente tra la Serie A e la Premier League: "Il gap deriva da due fattori: i ricavi da stadio – che possiamo colmare – e i diritti tv internazionali. La Premier League vende diritti internazionali per 2,2 miliardi, la Serie A per 200 milioni. Chi vince il campionato italiano incassa per diritti televisivi meno dell’ultima classificata in Inghilterra. Anche qui l’esperienza di Gerry Cardinale – che, insieme a SkyDance, ha recentemente acquisito Paramount – può essere un grande valore aggiunto per l’intero sistema".

Come si può ridurre questa distanza?

"La Serie A deve tornare a essere la lega più ambita dai grandi campioni. Il primo passo è costruire stadi moderni, accoglienti e sostenibili: da lì può ripartire non solo il calcio italiano, ma un nuovo modo di vivere lo sport nel nostro Paese".