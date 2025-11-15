Manuele Malotti, centrocampista del Lumezzane, ha parlato delle seconde squadre, con particolare riguardo nei confronti dell'Inter U23, che fa parte del raggruppamento A di terza serie:"Secondo me servono tanto. In primavera ci sono ragazzi fortissimi che poi, passando tra i professionisti, fanno fatica. La Serie C è un campionato tosto e rappresenta lo step ideale per abituarsi al calcio vero. È un passaggio utile, sia a livello fisico che mentale", ha detto a TMW Radio.