Si discute molto, in questi giorni, del futuro di Yann Sommer. Ne ha parlato anche Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il contratto del portiere elvetico scadrà a giugno 2026 e nei prossimi mesi capiremo di più se ci sono i margini di un prolungamento oppure se le strade si separeranno: "L'Inter si sta già cautelando e si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi profili. Le valutazioni finali sul suo futuro saranno fatte all'inizio del nuovo anno, la sua permanenza è più che in bilico".