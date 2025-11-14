Piotr Zielinski è stato protagonista di una bella prova nel match di questa sera pareggiato contro i Paesi Bassi. Proprio il centrocampista dell'Inter ha parlato nel dopopartita con TVP Sport elogiando la prova collettiva: "Abbiamo giocato una grande partita, peccato aver subito gol subito dopo essere usciti dagli spogliatoi, ma ci sono state tante occasioni e grandi azioni. Possiamo dire di aver giocato alla pari contro una delle migliori squadre d'Europa".

Una partita dove Zielinski ha dovuto agire nelle vesti di centrocampista difensivo: "Non è stato difficile, a dire il vero. Non ero l'unico 'sei'; all'inizio c'era anche Sebek Szymański, poi è entrato Bartosz Kaputska. Anche Kuba Kamiński e Nico Zalewski sono stati bravissimi nei loro cambi, aiutandoci e rendendoci il lavoro molto più facile. Ovviamente, in partite come questa, contro squadre come questa, bisogna correre. Hanno molti giocatori bravissimi e amano avere la palla tra i piedi, il che richiede un lavoro difensivo, che però poi ti dà la potenza e la forza per creare occasioni. I Paesi Bassi avevano il loro piano di gioco. Noi avevamo il nostro. Lo abbiamo eseguito molto bene. Penso che siamo stati bravi sia in attacco che in difesa, a parte quella situazione in cui abbiamo dormito troppo. Ma stiamo andando nella giusta direzione".