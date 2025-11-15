Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso della quale è tornato sulla telenovela di inizio estate legata al presunto passaggio di Cesc Fabregas all'Inter. Il magnate indonesiano ribadisce quella che è la sua linea: "Con Cesc lavoriamo sempre insieme, come un tutt’uno. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando voi giornalisti me lo avete chiesto. Tra noi abbiamo sempre pianificato la stagione successiva già alla fine di quella precedente, quindi non c’è mai stato alcun segnale che volesse lasciare“.

Suwarso ha parlato anche del futuro dell’allenatore spagnolo: “Gli ho chiesto di pensare già a chi potrebbe sostituirlo un giorno. Non perché voglia che se ne vada, ma per essere pronti nel caso accada qualcosa di imprevisto. È lo stesso che sto facendo io: scelgo e formo chi potrà prendere il mio posto. Ogni direttore del club deve fare lo stesso. È importante non dipendere da una sola persona. Anche chi ci ha portato fin qui deve aiutarci a capire come proseguire anche senza di lui. Quindi chiedo sempre a Cesc: ‘Hai visto qualcuno di interessante? Qualcuno che potresti formare?’. È un lavoro di squadra. Speriamo che quel momento non arrivi presto, ma se arriverà, saremo pronti. Se ha già qualcuno in mente? Glielo chiedo sempre. Mi dice che ci pensa spesso, che lo ha sempre in mente. Ne parliamo".