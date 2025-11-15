Lautaro Martinez in gol con l'Argentina, Denzel Dumfries out con l'Olanda per infortunio. Sono queste le ultime due notizie degne di nota che arrivano in casa Inter dai ritiri delle varie nazionali. Il capitano ha colpito nell’amichevole fra Argentina e Angola in Africa, arricchendo la prestazione anche con l'assist assist per Messi, mentre l’esterno destro ha lasciato il ritiro degli Oranje in anticipo per un problema alla caviglia: secondo le prime indicazioni arrivate, questo "non dovrebbe costringerlo a saltare la sfida di domenica 23 novembre al Milan" scrive oggi Tuttosport.

Il Toro oggi rientrerà in Europa e domani sarà a Milano, mentre martedì è atteso ad Appiano Gentile per iniziare a preparare il derby insieme al resto della squadra. Dumfries sarà invece già oggi nel centro sportivo nerazzurro per svolgere fisioterapia (con lui ci anche Mkhitaryan e Darmian), "ma le notizie giunte allo staff medico nerazzurro non sono allarmanti. Se Dumfries starà bene, martedì sarà già in gruppo, altrimenti rientrerà nei giorni successivi, ma la sua presenza nel derby non sembra, al momento, in dubbio", conclude il giornale torinese.