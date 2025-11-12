Mentre lavora per riprendersi dal problema muscolare che dovrebbe tenerlo ai box fino a inizio dicembre, Tomas Palacios ha maturato una decisione sul suo futuro. Secondo quanto appreso da FcInterNews, il giovane argentino vorrebbe tornare all’Independiente Rivadavia. Palacios, che sinora non ha disputato nemmeno un secondo in gare ufficiali agli ordini di Cristian Chivu, è infatti convinto che una nuova esperienza con la squadra che lo ha lanciato potrebbe aiutarlo a trovare continuità di minutaggio, dandogli la possibilità di mostrare nuovamente le sue abilità.
Il centrale, sul taccuino anche di club brasiliani, messicani e altri argentini, ha già comunicato la propria volontà al presidente dell’Independiente Rivadavia, speranzoso quindi che i suoi desiderata possano trasformarsi in realtà. Ovviamente l’Inter non si opporrebbe a una cessione del giocatore, anche se il club di Viale della Liberazione cercherà di trovare la situazione sportivo-economica migliore con l’addio (o l’arrivederci) del ventiduenne.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
