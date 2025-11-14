L'Inter fa sul serio per Mario Gila, giocatore per il quale sarebbe disposta a mettere sul tavolo 20 milioni di euro. Secondo Il Messaggero, però, la cifra sarebbe insufficiente per strapparlo alla Lazio perché Claudio Lotito, anche a costo di perderlo a zero, chiede molto di più dovendo, inoltre, girare il 50% del valore del cartellino al Real Madrid. A fine giugno, ricordano i colleghi del quotidiano romano, l'entourage del difensore aveva portato un'offerta da 35 milioni di euro del Bornemouth, rifiutata dal presidente biancoceleste per l'impossibilità di intervenire in entrata durante il mercato estivo.

Adesso, dopo le fumate grigie negli incontri col suo agente Camano per il rinnovo del contratto, che scade nel 2027, una soluzione potrebbe essere cederlo questo inverno per generare una plusvalenza, uno scenario sgradito a Maurizio Sarri, senza la garanzia di un rimpiazzo, porrebbe il veto.