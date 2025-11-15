Fra pochi minuti, la Nazionale turca scenderà in campo all'Atatürk Stadyumu di Bursa dove ospiterà la Bulgaria nel penultimo confronto del girone di qualificazione ai Mondiali. I Milli Takim di Vincenzo Montella, che inseguono la Spagna avanti di tre punti in classifica, non rinunciano al proprio capitano Hakan Calhanoglu. Questo l'undici di partenza: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu. 

Sezione: News / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 17:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print