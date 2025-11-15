Interpellato sul suo dirimpettaio di domani sera a San Siro, dove con la Norvegia sfiderà l'Italia, Erling Braut Haaland, la macchina da gol della formazione scandinava, risponde in maniera candida su Francesco Pio Esposito in conferenza stampa a San Siro: "A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".

Haaland non chiude poi a un suo futuro in Italia: "Mi piace questo Paese. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà nel futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro". 

Sezione: Focus / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 18:02 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print