Siamo nella sosta per le nazionali e dunque è sempre buona norma dare uno sguardo ai numeri e alle statistiche di questo primo scorcio di Serie A. Come evidenziano i colleghi di Kickest, solamente Nico Paz e Kean hanno tirato in porta più di Lautaro Martinez. Il fantasista del Como è a quota 37, mentre l'attaccante della viola ha tirato 36 volte, con il Toro a quota 34. C'è una statistica negativa per l'attaccante dell'Inter, che è il secondo per big chances mancate, dietro a Orban del Verona.