Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport facendo il punto della situazione stadi per gli Europei del 2032: "Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC. Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo".