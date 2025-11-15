Morten Frendrup è uno degli oggetti più preziosi del Genoa. Il centrocampista, ambito dall'Inter e non solo, sarà molto discusso anche nel mese di gennaio, quando aprirà la sessione invernale. Secondo Il Messaggero, c'è anche la Roma sul giocatore. Ma il Genoa spara alto: le richieste del Grifone non sono inferiori ai 15 milioni di euro e non c'è l'intenzione di fare sconti a nessuno.