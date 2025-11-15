"Congratulazioni ai ragazzi, a tutta la federazione e a tutti, per la qualificazione", ha detto il ct della Croazia, Zlatko Dalić dopo il pareggio per 3-1 contro le Fær Øer, risultato valso alla Nazionale di Sucic l'accesso al Mondiale. "E grazie ai tifosi - ha continuato il croato -. C'era una bellissima atmosfera e una vera festa. Il primo tempo non è stato buono; eravamo tesi, abbiamo perso troppi palloni e preso decisioni sbagliate. L'avversario è stato molto insidioso. È la prima volta da tanto tempo che loro non perdevano con due gol di scarto. Congratulazioni ancora una volta a tutti: ora concentriamoci sul Montenegro" ha detto mettendo nel mirino già il prossimo avversario.

E a proposito di guardare avanti, il ct ha aggiunto:

"Non importa cosa abbiamo fatto finora, abbiamo sempre giocato con una difesa a quattro. Oggi abbiamo provato qualcosa di diverso, ma costruire il gioco con tre difensori richiede tempo, e noi non ne abbiamo. Non ci proverò più. So cosa mi ha portato ai Mondiali prima; giocare con quattro mi ha reso l'allenatore che sono. Ora ci concentriamo sulla preparazione per i Mondiali."