Dopo Luka Modric, è Ivan Perisic ad aggiudicarsi il premio 'Show Your Heart' che i tifosi della Nazionale croata hanno assegnato al giocatore più coraggioso dei Vatreni. L'ex interista, oggi giocatore del PSV Eindhoven, ha battuto la concorrenza di Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Mario Pašalić e Petar Sučić. A consegnare il premio è stato, in un ideale passaggio di testimone, lo stesso Modric. In più, a Perisic è stato consegnato anche un assegno umanitario di 10.000 euro, che verrà versato a suo nome a un'organizzazione senza scopo di lucro da lui scelta, con l'obiettivo di aiutare i bisognosi.

Questo il commento di Perisic riportato dal sito della Federcalcio croata: "Questo premio significa molto per me, soprattutto se viene dai tifosi, perché tutti voi sapete cosa significano per me la Croazia e questa maglia. Vivo e lavoro per questo ogni giorno, finché potrò, darò il massimo per garantire che la Croazia partecipi alle competizioni più importanti, che otteniamo i migliori risultati possibili e che guardiamo avanti come abbiamo fatto negli ultimi anni. Senza spirito di squadra e spirito combattivo, non c'è successo, ed è questo concetto che noi più anziani cerchiamo di trasmettere ai più giovani e spero che duri per anni".