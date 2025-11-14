Leggero fastidio alla caviglia sinistra. È questa, come fanno sapere i colleghi di Sky Sport, la motivazione che ha spinto il ct Ronald Koeman ad escludere Denzel Dumfries dal match di Varsavia tra Polonia e Paesi Bassi, in programma questa sera e valido per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Al momento per lo staff medico dell'Inter la situazione non sembra preoccupante, ma il giocatore tornerà comunque in Italia nelle prossime ore e già domani farà già fisioterapia ad Appiano Gentile con l'obiettivo di essere a disposizione per il derby contro il Milan del 23 novembre. Dumfries salterà quindi in via precauzionale anche la sfida tra Paesi Bassi e Lituania, in calendario lunedì sera ad Amsterdam.